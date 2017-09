— No, a mí no me generó un complejo de inferioridad. A ver, yo empecé a escribir tarde, a los 45 años aproximadamente, no es que antes no escribía; yo tenía un ejercicio continuo con la palabra escrita a través de mi profesión, de mi oficio, y también había intentado probar en la historieta, en los guiones de cine. Pero no viví esa llegada, diríamos por una colectora, a la literatura como algo que me minusvaloraba, no. Yo decidí hacer un camino y elegí el camino posible que era escribir las cosas que yo tenía ganas de escribir, lo que yo puedo escribir. Creo que si yo trato de escribir cosas que no puedo, lo que estoy haciendo es simulando y trato de ofrecer la verdad de mi literatura en mis libros y escribir sobre las cosas que tengo ganas. Y me busqué un lugar dentro de este ámbito literario como pude y con mucho esfuerzo, con prepotencia de trabajo, como decía Arlt.