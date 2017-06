Pese al gran reconocimiento de la mayoría de los lectores, cuenta Knausgard que a veces se pregunta si sus libros son efectivamente tan buenos y cuando los relee, piensa: "No, tío, no. No lo son". Pero lo cierto es que el éxito internacional y también en su propio país es enorme y el escritor ha conseguido que los que sus lectores sientan que lo conocen a fondo. "Esto me hastiaba al comienzo, cuando se me acercaba la gente para darme su opinión. Me encontraba en desventaja: yo no sabía nada de mis lectores. Ahora ya no lo pienso, hago todo lo posible por vivir saludablemente sobre todo en cuanto a lo relativo a mi salud mental", explicó.