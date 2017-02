—Yo empecé a comprar bastante obra cuando vivía en Barcelona, pero ninguno de los autores que compramos entonces fue consagrado, habíamos comprado pintores catalanes, figurativos. Alguna más rural, algunas marinas, mi gusto entonces no era muy sofisticado. Ahora las miro con cariño, las conservo. El cambio grande lo hice cuando conocí a Ruth Benzacar, yo vivía en España todavía, año 84, 85. El primer argentino que tuve fue un Berni, un regalo del papá de mi mujer. Ellos sí estaban algo más vinculados con el arte, compraban arte argentino, iban a remates. Lo primero que compré fue una carita de Berni y entre las primeras obras también había uno de esos caballitos de Castagnino, no era un óleo sino una carbonilla. Ya me había recibido de médico. Hoy cuando miro aquellas primeras obras, te confieso que aunque no tienen valor, me siguen conmoviendo, las quiero mucho. No me arrepiento, me traen muchos recuerdos aunque un experto no les dé valor. No las tengo exhibidas pero las tengo en lugares en donde todavía las veo, cada tanto.