Según Jaime Concha, vicepresidente de Minería, Hidrocarburos y Energía de la ANDI más de 100 municipios están en consultas populares o proyectos de concejos, situación preocupante pues demuestra la generalización de dicho tipo de consultas. Siendo estrictos, no tendrían porque existir, ya que la Constitución colombiana afirma en el ART. 332 que, "El Estado es propietario del subsuelo y de los recursos naturales no renovables". Por tanto, "es la Nación y no las regiones el responsable del manejo de los recursos naturales del subsuelo", como lo dijera Germán Arce, ministro de Minas y Energía en reiteradas ocasiones.