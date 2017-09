Desde el escenario, Marina explicó que todos los trabajos que la hicieron merecedora del premio no fueron hechos sólo por ella: "Es todo producto de un enorme trabajo en equipo. Cada trabajo tiene una anécdota, tiene aprendizajes y tiene, sobre todo, muchos amigos. Les cuento, casi a modo de reflexión, que cuando quise sacar un denominador común de todos estos trabajos encontré que todos, en algún punto, tienen un factor de disrupción o de innovación. Y yo creo que como marketeros nosotros tenemos que hacer eso: probar e incorporar al menos un 10% de experimentación. Si no funciona, no es terrible; pero les aseguro que si funciona es muy muy gratificante, y seguramente el año que viene estén premiados en Cartagena".