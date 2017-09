Debo mencionar que, según Transparencia por Colombia en su Índice de Transparencia Nacional, un 18,7% de las entidades públicas están en riesgo muy alto en materia de corrupción, y un 54,7% en riesgo alto. Es decir, 73,4% de las entidades gubernamentales en Colombia son altamente proclives a la corrupción, por no decir que están a todas luces cometiendo actos de corrupción. Esto nos demuestra que las recetas mágicas no existen, endurecer las penas a los corruptos, hacer mil leyes y exigir PAAC (Plan de anticorrupción y atención al ciudadano) a las entidades públicas, no basta.