El grupo dedicado a los derechos humanos indígenas, Survival International, se mostró preocupado por la situación vivida en el Amazonas y cree que este tipo de hechos -otro similar ocurrió en febrero pasado- podría poner en peligro la subsistencia de estas tribus. "Si la investigación confirma los reportes, será otra masacre y genocidio responsabilidad del gobierno brasileño que no proteje a las tribus aisladas", señaló Sarah Shenker, de esa organización, según consignó The New York Times.