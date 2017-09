Mucha de esa aceptación y respaldo obedecen a su ofrecimiento de combatir la corrupción, de no encubrir a nada ni a nadie porque, según ha dicho, "la lucha contra la corrupción no admite lealtades malentendidas. ¡Lealtad no es obsecuencia!; ¡lealtad no es la sumisión al capo, ni defensa al amigo vivaracho!".