Allí es precandidata a senadora la ex presidente Cristina Fernández de Kirchner, quien según la mayoría de las encuestas previas, pelea cabeza a cabeza con el candidato del oficialismo, el ex ministro de educación nacional, Esteban Bullrich. Más atrás, se ubican otros dos ex ministros de Cristina Kirchner, Sergio Massa y Florencio Randazzo, que lideran sus propias fuerzas.