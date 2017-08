Lo cuenta así: "Que no te dejan entrar a un teatro, a un cine de tu propio barrio. Que no puedes hacer una presentación en tu casa que has convertido en galería independiente porque las oficiales no te dan espacio. Que no dejaron llegar a ninguna persona porque sitiaron la casa a la redonda ante el terror del barrio. Que no puedes tocar con tu banda ni en el balcón, literalmente. Porque la censura no es solo al contenido, sino a la forma, a la actitud, etc. Que los domingos te ponen guardia para que no te unas a las Damas de Blanco. Que un esbirro te secuestró el día de tu cumpleaños para que no pudieras llegar al aeropuerto y perdieras otro vuelo. Que no pudiste llegar a la misa que le celebraron a Oswaldo Payá a los cinco años de su asesinato político porque te cogieron presa cuando saliste de la casa para que no fueras. Etcétera, etcetera…"