Consultado sobre la decisión del Gobierno argentino de impulsar la quita de la orden del Libertador San Martín, condecoración realizada por el gobierno kirchnerista, Maduro apuntó: "Aquí lo espero (a Macri) para que me la quite". "Esa orden me la dio el pueblo argentino y no me la dio a mí sino al pueblo de Venezuela. La obsesión que tiene Macri con Venezuela no es normal", enfatizó al tiempo que acusó al mandatario argentino de ser un "empleado doméstico de Washington".