La acusación se extiende al ex asesor presidencial, Vladimiro Montesinos, cumpliendo 25 años por violación de derechos humanos; al ex jefe del Servicio de inteligencia Nacional, Julio Salazar; al ex jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, Nicolás Hermoza Ríos, entre otros. Para ellos también el fiscal pide 25 años de cárcel.