Pero León cree que Correa con sus actitudes provocadoras busca, fundamentalmente, que no haya cambios a su modelo de Gobierno así como bloquear acciones que lleven a esclarecer la corrupción de la última década: "Yo creo que el punto central de todo es que no lo toquen para nada ni a él ni al vicepresidente Jorge Glas en el tema de corrupción. Y no tengo dudas que pretende volver en el 2021".