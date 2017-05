"Nuestra ida a Curitiba es contra el tratamiento que Lula viene recibiendo como una persona ya condenada. Espero que no osen condenarlo, porque el pueblo no va a aceptarlo. Es un escándalo lo que están haciendo. No piensen que eso quedará impune. No somos nosotros. Es el pueblo", aseguró el ex secretario general de la Presidencia en el Gobierno Lula, Gilberto Carvalho, un importante dirigente del PT y colaborador del ex presidente.