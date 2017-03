Las mujeres en Ecuador no están felices con esa marcha. "Ya basta de politiquería y de pretender usarnos como si fuéramos objetos", dice la ex asambleísta Lourdes Tibán. "Las mujeres no podemos seguir siendo objeto de burla; durante una década completa el Presidente se ha burlado de las mujeres y ahora quiere utilizar el Día de la Mujer para reivindicar su politiquería y no los derechos, luchas y aspiraciones de las mujeres".