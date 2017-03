"Lo que veo humildemente, y con todo respeto, en el Señor de la Amargura, es un Cristo que carga una cruz y me pregunto quién le puso esa cruz", dijo el ministro. "Se la pusimos nosotros (…) juzgándolo y llevándolo al calvario. Somos nosotros los que lo juzgamos y lo hacemos cargar una cruz y él con un amor en el que yo no encuentro fronteras, en el que yo no encuentro límites, un amor para todos, se sacrifica por nuestros pecados", manifestó.