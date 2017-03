El hallazgo de las piezas de arte colonial parecía indicar que Contreras tenía una ocupación alternativa al narcotráfico, aunque le aseguró a Rodenas que las piezas no le pertenecían. "Nos dijo que no vivía en la casa donde lo capturaron, pero que llegó al lugar a cobrar una deuda por la compra-venta de un vehículo a otra persona", afirma el fiscal. Rodenas dijo que el nombre del supuesto comprador del vehículo coincidía con el nombre de quien aparecía como inquilino de la vivienda, en un contrato de alquiler que proporcionó la propietaria. Un año después, el fiscal afirma que no puede descartar por completo algún vínculo con Contreras, pero que la investigación todavía no apunta a ello.