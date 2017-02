"Parece un matrimonio por conveniencia pues Glas no termina de ser su pareja de campaña y es cada vez más evidente la tensión que genera en diversos sectores, en buena medida por el tema de corrupción. Sin embargo, a pesar de que no aparecen juntos nunca y no hay declaraciones de Glas, a Moreno le será difícil desligarse de su compañero de binomio", sostiene Santiago Basabe, profesor de la maestría en Política Comparada de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales (FLACSO), sede Ecuador.