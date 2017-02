El caso del ex ministro no es menos escandaloso. Su caída se precipitó por la protección que supuestamente ofrecía al narcotraficante guatemalteco Jairo Orellana, después de su captura en 2014, y que consistía en lujos durante su confinamiento en la Brigada Militar Mariscal Zavala. Los privilegios habrían incluido permitirle darle una golpiza a otro narcotraficante que (antes de también ser capturado) le robó un número no establecido de cabezas de ganado, y celebrar su boda con una mujer que es prófuga de la justicia: Marta Julia Lorenzana Cordón, cuyo padre y dos hermanos enfrentan procesos por narcotráfico en la misma corte de la jueza Colleen Kollar-Kotelly, que también juzgará a López Bonilla y Baldetti. El ex ministro también proporcionó protección a Chacón en Guatemala, según el mismo ex funcionario lo admitió.