Los últimos sondeos mostraban una ventaja del candidato oficialista Lenín Moreno, ex vicepresidente de Correa ente 2007 y 2013, que está acompañado por Jorge Glas, actual segundo al mando en Ecuador. Con el 32% de la intención de voto superaba a Lasso (21,5%) y la ex diputada Cynthia Viteri (14%), pero con estos números no llegaría a ganar en primera vuelta.