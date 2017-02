"Distintos actores, fundamentalmente de la izquierda marxista, como lo son la ministra de Desarrollo Social, (Marina) Arismendi, y su antecesor (Daniel) Olesker, son especialistas en esto de decir que todos los males sociales son fruto de los gobiernos neoliberales. Pero lo cierto es que el gobierno neoliberal de Lacalle terminó en 1995. A 2015 no creo que chicos que aún no estaban nacidos hayan sido influenciados por mi gobierno", señaló el ex presidente nacionalista.