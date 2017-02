Pedro, un babalawo que defiende una pureza religiosa, cree que "falsos religiosos" distorsionan ese concepto. "Algunos de ellos cobran miles de dólares de sus ahijados", explicó a ANSA. No obstante, subrayó que los verdaderos sacerdotes o babalawos son la "gran mayoría" en Cuba. Los orishas Obbatalá, Changó, Yemayá y Ochún son los preferidos en las ceremonias de "coronación de santo", que duran siete días y en las que el español Enrique Díaz querría participar "alguna vez". "Es un mundo esotérico que quiero explorar. Me parece misterioso pero a la vez atractivo. He notado, en mis estancias en Cuba, que la Santería tiene muchos valores humanos", consideró.