Recuerdo que cuando se lo presté a una amiga -a sus horas, militante en la Unión de Estudiantes Secundarios-, me dijo que no tenía tiempo para leerlo: cerca de las 4 de la mañana de ese día, me escribió para decirme que no podía dejarlo, que por mi culpa ese día no iba a dormir. También a ese ejemplar le perdí el rastro, a fuerza de prestarlo una y otra vez. Enfático, insistente e intenso, tanto lo he recomendado que no hay amigo que no sepa de mi predilección: gracias a ello, un nuevo ejemplar llegó a mis manos meses atrás, esta vez traído desde Chile.