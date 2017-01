Pero al momento de hablar con los jefes de las maras que quedaron detenidos, Farah notó un cambio radical en su discurso. "Siempre tuvieron su propia manera de ver el mundo y es un poco difícil hablar con ellos. Pero esta vez me dieron una cátedra impecable de teología de la liberación… alguien los estaba entrenando. Están dando un salto a la política", expresó el consultor y ex corresponsal de The Washington Post.