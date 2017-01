La cita estaba prevista inicialmente para el 10 de octubre, pero el presidente colombiano Juan Manuel Santos no envió a sus representantes luego de que la guerrilla se negara a liberar al ex congresista Odín Sánchez. El ELN, por su parte, acusó al gobierno de no indultar a dos guerrilleros detenidos. Entonces se fijó una nueva fecha, 17 días más tarde, que tampoco se cumplió.