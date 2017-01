Al comentar el video publicado en medios colombianos, la congresista María Fernanda Cabal, del opositor partido Centro Democrático, fundado por el ex presidente y senador Álvaro Uribe, dijo que no se puede confiar en el proceso de verificación que hace la ONU. "Es una vergüenza eso que pasó. La ONU debe demostrar que hace su papel con seriedad y no estar participando en parrandas navideñas. La ONU es una empresa burocrática internacional que no tiene sentido", dijo Cabal a Caracol Radio.