Joaquín se quedó agachado. "Sentía que al lado nuestro iban cayendo pedazos del techo, las paredes crujían, el edificio se estaba deshaciendo encima nuestro y estábamos atrapados. No veía a quién tenía al lado, sólo sentía muchas manos que los otros me apoyaban en la espalda, porque tantear era la única forma de ubicarse", cuenta. La puerta de calle era de hierro y tenía una franja de vidrio por la que no pasaba un adulto. Las patadas a ciegas no sirvieron para abrirla.