En los casi 90 días que permaneció en Caracas con la resistencia, el joven recibió la gratitud y profundo agradecimiento de los venezolanos que conocían su historia: "Algunos no lo podían creer. Me abrazaban, me decían 'gracias hermano'. Me encontré también con gente que al decirle que era argentino y que había viajado para luchar con ellos se largaban a llorar".