Quienes se oponen al método de Venter argumentan que el exceso de estudios puede dar lugar a anormalidades que no presentan peligro y a resultados falsos, y a continuación a más estudios y procedimientos innecesarios. "La gente que me critica dice '¿Cómo se atreve a estudiar a gente sana?'. Mi respuesta es: '¿Cómo sabe que están sanos?'. Estamos hallando bastantes pruebas de que muchos no lo están".